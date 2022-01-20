У Києві шукають новий будинок для пса Дарта, який 5 днів охороняв мертвого господаря (фото)

У Києві шукають нового господаря для собаки породи Кане-Корсо. У тварини помер власник і вона охороняла його п'ять днів в квартирі, відчувши сильний стрес.

Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Історія Собаки Дарта

26 грудня у Команду порятунку надійшов дзвінок від поліції з проханням відвести агресивного пса породи Кане-Корсо від трупа власника. На питання диспетчера куди подіти собаку, сказали, що родичі її заберуть.

На місці виявилося, що собака охороняє територію і не дає потрапити в квартиру. Рятувальники забезпечили доступ родичів і поліції. Після цього нібито майбутні господарі ввели заспокійливий препарат собаці і сказали, що повезуть його на евтаназію.

Віддати пса в розквіті сил на усипляння рятувальники не змогли. Пес був під дією заспокійливого, йому в будь-якому випадку потрібен був ветеринарний огляд, тому собаку госпіталізували. Зараз тварина абсолютно здорова і знаходиться в стаціонарі.

Дарт - кобель. Йому п'ять років.

"Пес пережив 5 днів в ув'язненні з мертвим господарем, зазнав серйозного стресу, але до останнього його охороняв. Шукаємо відповідальних господарів знайомих з особливостями породи і мають безпечні умови для утримання великої собаки", - сказано в повідомленні.

З усіх питань просять телефонувати за номерами: 093-986-22-62, 098-844-79-37

Дарт шукає нового господаря (фото:facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Для довідки

В цілому Кане-Корсо дуже відданий і вихованець, який майже відчайдушно любить свою сім'ю.

Він часто йде за своїм господарем по всьому будинку і навіть може страждати від страху розлуки, якщо залишити його одного на довгий час.

Кане-Корсо, як правило, домінують над іншими собаками і поводяться з ними агресивно.