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У Києві шукають господарів добермана, якого збила машина: тварина у критичному стані

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Київ, Середа 26 січня 2022 16:44
У Києві шукають господарів добермана, якого збила машина: тварина у критичному стані Шукають власників добермана, якого збила машина (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві шукають господарів маленького добермана, якого збила машина. Зазначається, що тварина зараз знаходиться у критичному стані.

Про це йдеться у групі "Звірополіс" у Facebook.

Так, собака перебуває у центрі на Героїв Сталінграда, 26А.

Тварина потрапила до центру на Героїв Сталінграда у понеділок, 24 січня, приблизно о 21:00. Собаці близько 5-7 місяців, є чіп, але нажаль тварина не зареєстрована.

"Малюк загубився і, шукаючи власників, вибіг на проїжджу частину. Він біг дорогою поряд з "Сільпо" (проспект Героїв Сталінграда, 49). Там на нього чекало наступне нещастя — його збила машина (можливо, навіть не одна)", - йдеться у дописі.

Тому волонтери розшукують власників тварини, адже він перебуває у критичному стані.

У Києві шукають господарів добермана, якого збила машина: тварина у критичному стані

У Києві шукають господарів добермана, якого збила машина: тварина у критичному станіУ Києві шукають господарів добермана, якого збила машина: тварина у критичному станіУ Києві шукають господарів добермана, якого збила машина: тварина у критичному стані

У Києві шукають господарів маленького добермана (facebook.com/zveropolis.kiev)

Раніше ми повідомляли, що у Києві шукають новий будинок для пса Дарта, який 5 днів охороняв мертвого господаря.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі ветеринари врятували пса, який випив пляшку коньяку і страждав від жахливого похмілля.

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