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В Киеве иностранцы избили копа: новые подробности инцидента

STYLERПроисшествия    26.07.2019 - 16:49
В Киеве иностранцы избили копа: новые подробности инцидента
Иностранцы избили полицейского в Киеве – новые подробности (коллаж РБК-Украина)

На полицейского напал не один иностранец, а два, рассказала родственница пострадавшего

Два гражданина Азербайджана кастетом избили полицейского в Киеве. О том, что к избиению причастен не один иностранец, а два, рассказала родственница пострадавшего правоохранителя, передает Корреспондент.net.

По данным женщины, 22 июля патрульный полицейский возвращался вместе со своим напарником со службы домой на собственном авто. По дороге были замечены грубые нарушения ПДД другим водителем. Полицейский решил, что подобное поведение может вызвать аварию и решил сделать замечание нарушителям.

"Он находился вне службы, но в служебной форме, вышел из машины, сделал замечание и остановил водителя. Тот, в свою очередь, начал огрызаться и вину свою не признавал. Началась нецензурная брань, впоследствии правонарушитель позвонил своему родственнику или знакомому", - рассказала родственница пострадавшего.

После звонка, друг горе-водителя приехал на "помощь". Два гражданина Азербайджана набросились на полицейского, избили его и собирались скрыться с места преступления. По всей видимости, напарник вызвал подкрепление и вместе им удалось задержать нападавших, уточнила родственница потерпевшего.

В Киеве иностранцы избили копа: новые подробности инцидента

Иностранцы избили полицейского в Киеве – новые подробности (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На текущий момент полицейских находится в больнице. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сложные механические повреждения глазного яблока.

"Скорее всего, по лицу били чем-то тяжелым и металлическим, типа кастета. Сейчас ожидаются выводы врачей, будет ли восстановлено зрение", - добавила женщина.

По словам собеседницы издания, задержанных допросили, и, решением следователя, один из них был отпущен. Что послужило поводом для снятия обвинений – пока не известно.

"Судьба второго пока неизвестна, но все идет к тому, что ответственность снимут с обоих. Вся информация в опубликованных статьях начала заметно зачищаться, и уже вместо двух правонарушителей полицейского бил только один", - рассказала она.

Женщина, комментируя блокирование авто иностранцев машиной полицейского, также уточнила, что видео конфликта зафиксировано на камеру и теперь находится у следователя.

Напомним, что ранее родители-садисты забили на смерть трехлетнюю дочь. Правоохранители не защитили ребенка.

Ранее РБК-Украина писало, что ГБР расследует избиение солдат командиром взвода Нацгвардии.

До этого сообщалось о зверском избиении девушки журналистом. Мужчина искусал своей экс-возлюбленной лицо и плечи.

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