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ГБР расследует избиение солдат командиром взвода Нацгвардии

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 15:33
ГБР расследует избиение солдат командиром взвода Нацгвардии
Фото: здание ГБР (РБК-Украина)

Командир избил солдата до разрыва селезенки

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование в отношении командира взвода Нацгвардии, который избил двух солдат в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Избиение случилось еще в марте. Командир взвода сначала ударил двух солдат в область грудной клетки. Как сообщается, в тот же день, командир нанес удар ногой одному из ранее избитых солдат. У солдата из-за этого разорвалась селезенка.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством", - сообщили в ГБР.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода. Отметим, сейчас он арестован без права внесения залога. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, неделю назад в городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских.

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