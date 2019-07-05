Полиция не вмешалась: родители-садисты забили на смерть трехлетнюю дочь

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мать девочки отрицала вину своего сожителя

В Харьковской области перед судом предстанут двое полицейских, которые не защитили ребенка. Малышка погибла от того, что ее кулаками забил насмерть отчим. Правоохранители могли спасти ребенка, но не отреагировали.

Как сообщает издание "Факты", трагедия произошла в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района на Харьковщине в сентябре 2018 года. Ребенка привезли в больницу мертвым, но фельдшер заподозрил неладное. По мнению врача, девочку перед смертью сильно избили. Мать все отрицала и утверждала, что дочка подавилась яблоком.

Все тело ребенка было в синяках, сообщили в больнице.

"На ребенке не было живого места. Такое впечатление, что девочку избивали каждый день руками и ногами. Гематомы были по всему телу. Ссадины на носу, щеке и на губах, синяки на подбородке, голове, правой ключице, груди, животе и руках. Но самой страшной травмой была закрытая черепно-мозговая. Возможно, ребенка били по голове не один раз. Причем били настолько сильно, что у девочки начался отек головного мозга, который привел к нарушению функций глотания. То есть девочка уже, по сути, не могла есть самостоятельно", - сказали в больнице.

Мать сказала, что дочь подавилась яблоком и начала сильно кашлять и при этом ударилась об стену. Потом они с мужем отвезли ребенка в больницу.

Соседка родителей-садистов рассказывает, что слышала постоянные крики из их квартиры. Она попыталась вмешаться, но мать ребенка сказала, что у них все в порядке.

Малышку хорошо знали во дворе, она была милым, любознательным и общительным ребенком. Знала об избиениях и бабушка девочки, она несколько раз обращалась в полицию, но ее заявление не принимали, довольствовались только разъяснительной беседой с матерью, которая продолжала уверять, что ребенка не бьют.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Девочка раздражала как саму мать, так и отчима. Малышку могли побить за что угодно: не ест, не спит, не убирает игрушки, не просится на горшок. Иногда — и просто так, для профилактики. Бабушка девочки говорила, что ее родная мать вела себя по отношению к дочке неадекватно. Постоянно кричала на нее, обижала", - сообщает издание.

Выяснилось, что роковой удар девочке, от которого малышка скончалась, нанес ее отчим. Однако мать также подозревается в систематических избиениях своей дочери. Им обоим грозит пожизненное заключение.

Мать умершей девочки родила еще одного ребенка, находясь в СИЗО. Ее намерены лишить родительских прав.

Два копа, по причине халатности которых погибла трехлетняя малышка, сейчас под домашним арестом и в ожидании приговора. 25-летней полицейской и 21-летнему ювенальному инспектору "светит" до пяти лет лишения свободы.

Как мы ранее писали, Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за инцидента с окном в вагоне поезда, которое упало на ребенка. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.