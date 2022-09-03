В Киеве хотят запретить электросамокаты: появилась петиция

В Киеве хотят запретить кататься на электросамокатах, так как они угрожают безопасности окружающих людей.
Соответствующая петиция опубликована на сайте Киевской городской государственной администрации.
Автором петиции является - Мирослав Довгошей. Он считает, сейчас стало опасно передвигаться по Киеву именно из-за электросамокатов.
"Пешеход больше не считает себя защищенным на тротуарах и пешеходных зонах. Только недавно стало известно о смертельном случае в результате наезда на пешехода "управляющим" самоката. Поскольку движение самокатами не урегулировано на достаточном законодательном уровне и ввиду безопасности передвижения по городу запретить прокат самокатов в городе Киев", - написал автор петиции.
На момент 3 сентября прошение набрало 888 подписей.
У киевлян есть 58 дней для того, чтобы подписаться под обращением и выразить свое мнение.
Напомним, что 10 августа, на проспекте Любомира Гузара произошло смертельное ДТП. Мужчина на самокате врезался в движущийся микроавтобус Peugeot.
Как мы ранее писали, в Киеве владелец самоката упал на оживленной дороге и едва не попал головой под колеса авто.
Также мы показывали, как в Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос. Такие действия могут привести к трагическим последствиям.