UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве хотят запретить электросамокаты: появилась петиция

Фото: В Киеве выступают против электросамокатов (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве хотят запретить кататься на электросамокатах, так как они угрожают безопасности окружающих людей.

Соответствующая петиция опубликована на сайте Киевской городской государственной администрации.

В чем суть петиции

Автором петиции является - Мирослав Довгошей. Он считает, сейчас стало опасно передвигаться по Киеву именно из-за электросамокатов.

"Пешеход больше не считает себя защищенным на тротуарах и пешеходных зонах. Только недавно стало известно о смертельном случае в результате наезда на пешехода "управляющим" самоката. Поскольку движение самокатами не урегулировано на достаточном законодательном уровне и ввиду безопасности передвижения по городу запретить прокат самокатов в городе Киев", - написал автор петиции.

На момент 3 сентября прошение набрало 888 подписей.

У киевлян есть 58 дней для того, чтобы подписаться под обращением и выразить свое мнение.

Напомним, что 10 августа, на проспекте Любомира Гузара произошло смертельное ДТП. Мужчина на самокате врезался в движущийся микроавтобус Peugeot.

Как мы ранее писали, в Киеве владелец самоката упал на оживленной дороге и едва не попал головой под колеса авто.

Также мы показывали, как в Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос. Такие действия могут привести к трагическим последствиям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевсамокаты