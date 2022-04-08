В Киеве хотят переименовать 5 станций метрополитена: больше никакой "Дружбы народов"
В Киевском метрополитене хотят переименовать пять станций, которые ассоциативно связывают украинцев с Российской Федерацией.
Об этом написал в Facebook начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.
Он обратился с такой инициативой к мэру столицы Виталию Кличко.
Речь идет о станциях:
- Дружбы народов,
- Площадь Льва Толстого,
- Берестейская,
- Минска,
- Героев Днепра.
"Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть... Убежден, что профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев!" - пишет Брагинский.
Отметим, что с 8 апреля движение по "красной" ветке метро продолжили. Теперь поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Театральная".
Метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.
Ранее мы писали, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.
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