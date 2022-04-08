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В Киеве хотят переименовать 5 станций метрополитена: больше никакой "Дружбы народов"

Новина українською →
Київ, Пятница 08 апреля 2022 13:25
В Киеве хотят переименовать 5 станций метрополитена: больше никакой "Дружбы народов" Фото: бомбоубежище в Киевском метрополитене (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевском метрополитене хотят переименовать пять станций, которые ассоциативно связывают украинцев с Российской Федерацией.

Об этом написал в Facebook начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он обратился с такой инициативой к мэру столицы Виталию Кличко.

Речь идет о станциях:

  • Дружбы народов,
  • Площадь Льва Толстого,
  • Берестейская,
  • Минска,
  • Героев Днепра.

"Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть... Убежден, что профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев!" - пишет Брагинский.

Отметим, что с 8 апреля движение по "красной" ветке метро продолжили. Теперь поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

Ранее мы писали, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.

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