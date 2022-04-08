В Киеве хотят переименовать 5 станций метрополитена: больше никакой "Дружбы народов"

В Киевском метрополитене хотят переименовать пять станций, которые ассоциативно связывают украинцев с Российской Федерацией.

Об этом написал в Facebook начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он обратился с такой инициативой к мэру столицы Виталию Кличко.

Речь идет о станциях:

Дружбы народов,

Площадь Льва Толстого,

Берестейская,

Минска,

Героев Днепра.

"Наши люди укрываются на "Дружбы народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть... Убежден, что профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев!" - пишет Брагинский.

Отметим, что с 8 апреля движение по "красной" ветке метро продолжили. Теперь поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Метро для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.