В Киеве движение по "красной" ветке метро продолжено: как курсируют поезда

В столице движение по "красной" ветке метро продолжили. Теперь поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"В столичном метрополитене движение по красной линии продолжено: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - говорится в сообщении.

Также без остановки поезда следуют через станции: "Брестская", "Майдан Независимости" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" - "Театральная".

Метро для перевозок пассажиров работает ис 07:30 до 19:00.

Как курсируют поезда в метрополитене:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

Синяя линия от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Средний интервал по линиям составляет ориентировочно 1 час. Напоминаю, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.