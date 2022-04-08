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В Киеве движение по "красной" ветке метро продолжено: как курсируют поезда

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 08:43
В Киеве движение по "красной" ветке метро продолжено: как курсируют поезда Фото: в Киеве движение по "красной" ветке метро продолжено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В столице движение по "красной" ветке метро продолжили. Теперь поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"В столичном метрополитене движение по красной линии продолжено: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - говорится в сообщении.

Также без остановки поезда следуют через станции: "Брестская", "Майдан Независимости" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" - "Театральная".

Метро для перевозок пассажиров работает ис 07:30 до 19:00.

Как курсируют поезда в метрополитене:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

Синяя линия от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Средний интервал по линиям составляет ориентировочно 1 час. Напоминаю, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.

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