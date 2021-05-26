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В Киеве на ходу загорелся троллейбус: причина очень удивит

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 26 мая на ходу загорелся троллейбус. Это произошло на Троещине, на улице Теодора Драйзера.

Об этом сообщается на странице Киев оперативный в Facebook.

Троллейбус загорелся не из-за неисправности, а из-за того, что молодой парень кинул в окно бутылку с бензином и подпалил ее.

Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку.

Стражи порядка быстро задержали мужчину, который бежал с места происшествия и задержали его.

Предварительно, задержан 27-летний мужчина, он подтвердил свою причастность к произошедшему, но почему совершил этот поступок - объяснить не смог.

В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Женщину госпитализировали медики.

Видео можно посмотреть тут.

В Киеве парень кинул бутылку с бензином в троллейбус (фото: Киев Оперативный)

В комментариях киевляне отметили, что в троллейбусе было много детей.

  • В троллейбусе было много детей, в том числе и мой ребёнок, ехали классом в кино. Уроду руки поломать.
  • В нашей стране слишком "мало" люди страдают, давайте ещё больше друг-другу усложнять жизнь.
  • Стаття теракт, і не інакше, і ніякі вибачення тут недоречні!!!

Как мы ранее писали, в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль Ford. Очевидцы рассказали, что сначала был слышен хлопок, а затем переднюю часть авто резко охватило пламенем.

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