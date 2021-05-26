В Киеве на ходу загорелся троллейбус: причина очень удивит

Троллейбус загорелся не из-за неисправности, а из-за того, что молодой парень кинул в окно бутылку с бензином и подпалил ее.

Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку.

Стражи порядка быстро задержали мужчину, который бежал с места происшествия и задержали его.

Предварительно, задержан 27-летний мужчина, он подтвердил свою причастность к произошедшему, но почему совершил этот поступок - объяснить не смог.

В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Женщину госпитализировали медики.

Видео можно посмотреть тут.

В Киеве парень кинул бутылку с бензином в троллейбус (фото: Киев Оперативный)

В комментариях киевляне отметили, что в троллейбусе было много детей.