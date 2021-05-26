У Києві на ходу загорівся тролейбус: причина дуже здивує

У Києві 26 травня на ходу загорівся тролейбус. Це сталося на Троєщині, на вулиці Теодора Драйзера.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Тролейбус загорівся не через несправність, а через те, що молодий хлопець кинув у вікно пляшку з бензином і підпалив її.
Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що знаходилися неподалік.
Правоохоронці швидко затримали чоловіка, який втік з місця події і затримали його.
Попередньо, затриманий 27-річний чоловік, він підтвердив свою причетність до події, але чому вчинив цей вчинок-пояснити не зміг.
В результаті події травми та опіки отримала пасажирка тролейбуса. Жінку госпіталізували медики.
Відео можна подивитися тут.
У коментарях кияни зазначили, що в тролейбусі було багато дітей.
Як ми раніше писали, в Києві прямо під час руху загорівся автомобіль Ford. Очевидці розповіли, що спочатку було чути хлопок, а потім передню частину авто різко охопило полум'ям.