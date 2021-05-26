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У Києві на ходу загорівся тролейбус: причина дуже здивує

Автор: Людмила Жукова

У Києві 26 травня на ходу загорівся тролейбус. Це сталося на Троєщині, на вулиці Теодора Драйзера.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Тролейбус загорівся не через несправність, а через те, що молодий хлопець кинув у вікно пляшку з бензином і підпалив її.

Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що знаходилися неподалік.

Правоохоронці швидко затримали чоловіка, який втік з місця події і затримали його.

Попередньо, затриманий 27-річний чоловік, він підтвердив свою причетність до події, але чому вчинив цей вчинок-пояснити не зміг.

В результаті події травми та опіки отримала пасажирка тролейбуса. Жінку госпіталізували медики.

Відео можна подивитися тут.

У Києві хлопець кинув пляшку з бензином у тролейбус (фото: Київ Оперативний)

У коментарях кияни зазначили, що в тролейбусі було багато дітей.

  • У тролейбусі було багато дітей, в тому числі й моя дитина, їхали класом в кіно. Виродку руки поламати.
  • У нашій країні занадто "мало" люди страждають, давайте ще більше один-одному ускладнювати життя.
  • Стаття теракт, і не інакше, і ніякі вибачення тут недоречні!!!

Як ми раніше писали, в Києві прямо під час руху загорівся автомобіль Ford. Очевидці розповіли, що спочатку було чути хлопок, а потім передню частину авто різко охопило полум'ям.

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