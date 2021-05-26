В Киеве на ходу загорелся троллейбус: причина очень удивит
В Киеве 26 мая на ходу загорелся троллейбус. Это произошло на Троещине, на улице Теодора Драйзера.
Об этом сообщается на странице Киев оперативный в Facebook.
Троллейбус загорелся не из-за неисправности, а из-за того, что молодой парень кинул в окно бутылку с бензином и подпалил ее.
Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку.
Стражи порядка быстро задержали мужчину, который бежал с места происшествия и задержали его.
Предварительно, задержан 27-летний мужчина, он подтвердил свою причастность к произошедшему, но почему совершил этот поступок - объяснить не смог.
В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Женщину госпитализировали медики.
Видео можно посмотреть тут.
В Киеве парень кинул бутылку с бензином в троллейбус (фото: Киев Оперативный)
В комментариях киевляне отметили, что в троллейбусе было много детей.
- В троллейбусе было много детей, в том числе и мой ребёнок, ехали классом в кино. Уроду руки поломать.
- В нашей стране слишком "мало" люди страдают, давайте ещё больше друг-другу усложнять жизнь.
- Стаття теракт, і не інакше, і ніякі вибачення тут недоречні!!!
Как мы ранее писали, в Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль Ford. Очевидцы рассказали, что сначала был слышен хлопок, а затем переднюю часть авто резко охватило пламенем.