У Києві на ходу загорівся тролейбус: причина дуже здивує

У Києві 26 травня на ходу загорівся тролейбус. Це сталося на Троєщині, на вулиці Теодора Драйзера.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Тролейбус загорівся не через несправність, а через те, що молодий хлопець кинув у вікно пляшку з бензином і підпалив її.

Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що знаходилися неподалік.

Правоохоронці швидко затримали чоловіка, який втік з місця події і затримали його.

Попередньо, затриманий 27-річний чоловік, він підтвердив свою причетність до події, але чому вчинив цей вчинок-пояснити не зміг.

В результаті події травми та опіки отримала пасажирка тролейбуса. Жінку госпіталізували медики.

Відео можна подивитися тут.

У Києві хлопець кинув пляшку з бензином у тролейбус (фото: Київ Оперативний)

У коментарях кияни зазначили, що в тролейбусі було багато дітей.