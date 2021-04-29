В Киеве на ходу загорелся автобус: выгорел полностью за мгновенье (жуткое видео)
Автобус сгорел в Киеве за считанные минуты. Сотрудники ГСЧС быстро прибыли на место происшествия, но спасти транспортное средство уже не успели.
Детали рассказали в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.
Инцидент произошел в Киеве в четверг, 29 апреля. Сообщается, что автобус №102 загорелся на проспекте Правды.
"В Киеве полностью сгорел автобус. Пожар общественного транспорта №102 в столице на проспекте Правды. Спасатели прибыли в течение 10 минут, однако автобус полностью выгорел", - сказано в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших. Также стала известна предварительная причина возгорания.
"Предварительная причина – неполадки в моторном отсеке, именно оттуда началось возгорание", - добавили в сообществе и разместили видео происшествия в социальных сетях.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
На происшествие отреагировали пользователи Facebook и порадовались тому, что пассажиры в результате пожара не пострадали.
- Это повезло, что двери не заклинило с пассажирами.
- Жесть! Слава Богу, что без пострадавших.
- Лучшему транспорту быть.
- Такое бывает везде, не только в Киеве.
Стоит отметить, что это не первый случай возгорания общественного транспорта в Киеве. Периодически возникают пожары из-за неисправности транспортных средств.
Недавно мы сообщали о том, что в Киеве маршрутка загорелась прямо на ходу. Инцидент произошел на проспекте Науки, и все пассажиры успели покинуть салон.
А также мы рассказывали о том, что в Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными.