У Києві на ходу загорівся автобус: вигорів повністю за мить (моторошне відео)
Автобус згорів у Києві за лічені хвилини. Співробітники ДСНС швидко прибули на місце події, але врятувати транспортний засіб вже не встигли.
Деталі розповіли у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
Інцидент стався в Києві в четвер, 29 квітня. Повідомляється, що автобус №102 загорівся на проспекті Правди.
"У Києві повністю згорів автобус. Пожежа громадського транспорту №102 у столиці на проспекті Правди. Рятувальники прибули протягом 10 хвилин, проте автобус повністю вигорів", - сказано в повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Також стала відома попередня причина загоряння.
"Попередня причина - неполадки в моторному відсіку, саме звідти почалося загоряння", - додали в співтоваристві та розмістили відео події в соціальних мережах.
Відео можна подивитися по цьому посиланню.
На подію відреагували користувачі Facebook і пораділи тому, що пасажири в результаті пожежі не постраждали.
- Це пощастило, що двері не заклинило з пасажирами.
- Жесть! Слава Богу, що без постраждалих.
- Кращому транспорту бути.
- Таке буває скрізь, не тільки в Києві.
Варто відзначити, що це не перший випадок загоряння громадського транспорту в Києві. Періодично виникають пожежі через несправність транспортних засобів.
Нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві маршрутка загорілася прямо на ходу. Інцидент стався на проспекті Науки, і всі пасажири встигли покинути салон.
А також ми розповідали про те, що у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими.