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У Києві на ходу загорівся автобус: вигорів повністю за мить (моторошне відео)

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 14:48
У Києві на ходу загорівся автобус: вигорів повністю за мить (моторошне відео) Фото: у Києві на ходу загорівся автобус (facebook.com/kyivtransportfans)
Автор: Анна Шиканова

Автобус згорів у Києві за лічені хвилини. Співробітники ДСНС швидко прибули на місце події, але врятувати транспортний засіб вже не встигли.

Деталі розповіли у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент стався в Києві в четвер, 29 квітня. Повідомляється, що автобус №102 загорівся на проспекті Правди.

"У Києві повністю згорів автобус. Пожежа громадського транспорту №102 у столиці на проспекті Правди. Рятувальники прибули протягом 10 хвилин, проте автобус повністю вигорів", - сказано в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Також стала відома попередня причина загоряння.

"Попередня причина - неполадки в моторному відсіку, саме звідти почалося загоряння", - додали в співтоваристві та розмістили відео події в соціальних мережах.

Відео можна подивитися по цьому посиланню.

На подію відреагували користувачі Facebook і пораділи тому, що пасажири в результаті пожежі не постраждали.

  • Це пощастило, що двері не заклинило з пасажирами.
  • Жесть! Слава Богу, що без постраждалих.
  • Кращому транспорту бути.
  • Таке буває скрізь, не тільки в Києві.

Варто відзначити, що це не перший випадок загоряння громадського транспорту в Києві. Періодично виникають пожежі через несправність транспортних засобів.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві маршрутка загорілася прямо на ходу. Інцидент стався на проспекті Науки, і всі пасажири встигли покинути салон.

А також ми розповідали про те, що у Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими.

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Новини України Життя пожежа автобус возгорание
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