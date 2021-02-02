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В Киеве на ходу загорелась маршрутка: водитель даже не знал что делать

Автор: Людмила Жукова

В Киеве прямо на ходу загорелась маршрутка. Это произошло на улице проспект Науки на маршруте №457. Водитель высадил пассажиров, но после этого не мог сообразить, что же делать дальше.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Отмечается, что судя по всему, у водителя не было в салоне транспортного средства огнетушителя.

"На проспекте Науки на ходу начала гореть маршрутка №457. Водитель пассажиров высадил, но что делать явно не знал. Ну и, судя по всему, огнетушителя у него не было. Действительно, а зачем лишнее место занимать?" - сказано в сообщении на странице.

Видео можно посмотреть по ссылке.

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В комментариях пользователи высказали свое негодование по поводу горящей маршрутки и бездеятельности водителя.

  • Если загнать все эти корыта на техосмотр, по всем правилам, стандартам и прочему, то из 100% этих корыт, выедет на маршрут, с разрешением НОЛЬ автобусов!!! Должен быть муниципальный транспорт и никаких частных извозчиков!!! А эти денег занесли и порядок и дальше продолжают летать по городу.
  • Сколько интересно должно погибнуть людей, чтобы власти города наконец разогнали все эти маршрутки...
  • А оплату поднимать собрались.
  • Маршрутка должна быть теплой и безопасной!!
  • Коли вона вже догниє, ця небезпечна рухлядь на колесах?

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