В Киеве на ходу загорелась маршрутка: водитель даже не знал что делать

В Киеве прямо на ходу загорелась маршрутка. Это произошло на улице проспект Науки на маршруте №457. Водитель высадил пассажиров, но после этого не мог сообразить, что же делать дальше.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Отмечается, что судя по всему, у водителя не было в салоне транспортного средства огнетушителя.
"На проспекте Науки на ходу начала гореть маршрутка №457. Водитель пассажиров высадил, но что делать явно не знал. Ну и, судя по всему, огнетушителя у него не было. Действительно, а зачем лишнее место занимать?" - сказано в сообщении на странице.
Видео можно посмотреть по ссылке.
В комментариях пользователи высказали свое негодование по поводу горящей маршрутки и бездеятельности водителя.
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