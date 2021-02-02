ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві на ходу загорілась маршрутка: водій навіть не знав що робити

Автор: Людмила Жукова

У Києві прямо на ходу загорілася маршрутка. Це сталося на вулиці проспект Науки на маршруті №457. Водій висадив пасажирів, але після цього не міг збагнути, що ж робити далі.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Відзначається, що, судячи з усього, у водія не було в салоні транспортного засобу вогнегасника.

"На проспекті Науки на ходу почала горіти маршрутка №457. Водій висадив пасажирів, але що робити явно не знав. Ну і, судячи з усього, вогнегасника у нього не було. Дійсно, а навіщо зайве місце займати?" - сказано в повідомленні на сторінці.

Відео переглянути за посиланням.

Популярні новини

У коментарях користувачі висловили своє обурення з приводу палаючої маршрутки й бездіяльності водія.

  • Якщо загнати всі ці корита на техогляд, по всім правилам, стандартам і іншого, то з 100% цих корит, виїде на маршрут, з роздільною здатністю НУЛЬ автобусів!!! Повинен бути муніципальний транспорт і ніяких приватних візників!!! А ці грошей занесли і порядок і далі продовжують літати по місту.
  • Цікаво, скільки повинно загинути людей, щоб влада міста нарешті розігнали всі ці маршрутки...
  • А оплату підіймати зібралися.
  • Маршрутка повинна бути теплою і безпечною!!
  • Коли вона вже догниє, ця небезпечна рухлядь на колесах?

Як ми раніше писали, в Рівному кондуктор громадського транспорту вигнала дитину на мороз -20 через те, що вона дала їй надірвану купюру.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України маршрутка