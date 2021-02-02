У Києві на ходу загорілась маршрутка: водій навіть не знав що робити

У Києві прямо на ходу загорілася маршрутка. Це сталося на вулиці проспект Науки на маршруті №457. Водій висадив пасажирів, але після цього не міг збагнути, що ж робити далі.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Відзначається, що, судячи з усього, у водія не було в салоні транспортного засобу вогнегасника.

"На проспекті Науки на ходу почала горіти маршрутка №457. Водій висадив пасажирів, але що робити явно не знав. Ну і, судячи з усього, вогнегасника у нього не було. Дійсно, а навіщо зайве місце займати?" - сказано в повідомленні на сторінці.

Відео переглянути за посиланням.

У коментарях користувачі висловили своє обурення з приводу палаючої маршрутки й бездіяльності водія.

Якщо загнати всі ці корита на техогляд, по всім правилам, стандартам і іншого, то з 100% цих корит, виїде на маршрут, з роздільною здатністю НУЛЬ автобусів!!! Повинен бути муніципальний транспорт і ніяких приватних візників!!! А ці грошей занесли і порядок і далі продовжують літати по місту.

Цікаво, скільки повинно загинути людей, щоб влада міста нарешті розігнали всі ці маршрутки...

А оплату підіймати зібралися.

Маршрутка повинна бути теплою і безпечною!!

Коли вона вже догниє, ця небезпечна рухлядь на колесах?

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