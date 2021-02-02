У Києві на ходу загорілась маршрутка: водій навіть не знав що робити

У Києві прямо на ходу загорілася маршрутка. Це сталося на вулиці проспект Науки на маршруті №457. Водій висадив пасажирів, але після цього не міг збагнути, що ж робити далі.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Відзначається, що, судячи з усього, у водія не було в салоні транспортного засобу вогнегасника.
"На проспекті Науки на ходу почала горіти маршрутка №457. Водій висадив пасажирів, але що робити явно не знав. Ну і, судячи з усього, вогнегасника у нього не було. Дійсно, а навіщо зайве місце займати?" - сказано в повідомленні на сторінці.
Відео переглянути за посиланням.
У коментарях користувачі висловили своє обурення з приводу палаючої маршрутки й бездіяльності водія.
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