UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве халатность анестезиолога привела к смерти мужчины: у пациента произошла асфиксия

Автор: Людмила Жукова

В Киеве умер мужчина из-за халатности анестезиолога. У пациента произошла асфиксия, которая и привела к смерти.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Как все произошло

В 2019 году мужчина обратился в Киевскую областную больницу, где было принято решение об изъятии из его желудка интрагастрального баллона, установленного ранее по медицинским показаниям.

Непосредственно перед началом медицинской процедуры и общей анестезии пациента осмотрели и установили показатели сатурации на уровне 84% при норме 95-100%.

Несмотря на то, что уровень насыщения кислородом в крови человека ниже 90% считается низким, а ниже 80% - угрожающим функционированию мозга и сердца, врач-анестезиолог приступил к проведению анестезиологического обеспечения.

Хотя он должен был знать и понимать, что при 84% сатурации не разрешено проведение плановых медицинских манипуляций.

Позже выяснилось, что вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей у пациента произошла асфиксия и временная остановка сердца, что повлекло за собой смерть.

Следствие продолжается

Экспертиза показала, что действия анестезиолога повлекли за собой последствия, а именно смерть пациента.

Врачу-анестезиологу сообщили о подозрении об ненадлежащем исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного, то есть в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Следствие продолжается и сейчас.

Напомним, что в Запорожье из-за врачебной халатности пациент не может встать на ноги.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи