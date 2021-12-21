У Києві халатність анестезіолога призвела до смерті чоловіка: у пацієнта сталася асфіксія

Як все сталося

У 2019 році чоловік звернувся до Київської обласної лікарні, де було прийнято рішення про вилучення з його шлунка інтрагастрального балона, встановленого раніше за медичними показаннями.

Безпосередньо перед початком медичної процедури та загальної анестезії пацієнта оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95-100%.

Незважаючи на те, що рівень насичення киснем в крові людини нижче 90% вважається низьким, а нижче 80% - загрозливим функціонуванню мозку і серця, лікар-анестезіолог приступив до проведення анестезіологічного забезпечення.

Хоча він повинен був знати й розуміти, що при 84% сатурації не дозволено проведення планових медичних маніпуляцій.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок неналежного виконання лікарем своїх професійних обов'язків у пацієнта сталася асфіксія і тимчасова зупинка серця, що спричинило смерть.

Слідство триває

Експертиза показала, що дії анестезіолога призвели до наслідків, а саме смерті пацієнта.



Лікарю-анестезіологу повідомили про підозру про неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недобросовісного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст. 140 КК України.

Слідство триває і зараз.