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В Киеве воры вытащили у женщины новый IPhone 13 (фото)

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Киев, Пятница 15 октября 2021 15:33
В Киеве воры вытащили у женщины новый IPhone 13 (фото) Воры в Киеве похитили у женщины дорогой телефон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в центре города двое приезжих вытащили у женщины в подземном переходе новый 13-ый iPhone, который только недавно появился в Украине.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Что известно о задержанных

Так, двое мужчин, которые неделю назад прилетели в Украину из Грузии, похитили у женщины в подземном переходе новый iPhone 13. Однако, полиция их оперативно нашла.

Задержанными оказались Джинчарадзе Отари, 1978 года рождения и Джинчарадзе Ивана, 1967 года рождения.

Похищенный телефон оказался совершенно новым, поэтому сумма материального ущерба составила около 35 000 гривен.

В Киеве воры вытащили у женщины новый IPhone 13 (фото)В Киеве воры вытащили у женщины новый IPhone 13 (фото)В Киеве воры вытащили у женщины новый IPhone 13 (фото)Грузины похитили у киевлянки телефон (t.me/KyivOperativ)

Ранее мы сообщали, что в Киеве вор пробрался в дом и вынужден был быстро бежать.

Также мы писали, что в Киевской области задержали профессионального вора, у которого изъяли два РПГ, гранату и оружие.

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