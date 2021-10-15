В Киеве воры вытащили у женщины новый IPhone 13 (фото)

В Киеве в центре города двое приезжих вытащили у женщины в подземном переходе новый 13-ый iPhone, который только недавно появился в Украине.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Что известно о задержанных

Так, двое мужчин, которые неделю назад прилетели в Украину из Грузии, похитили у женщины в подземном переходе новый iPhone 13. Однако, полиция их оперативно нашла.

Задержанными оказались Джинчарадзе Отари, 1978 года рождения и Джинчарадзе Ивана, 1967 года рождения.

Похищенный телефон оказался совершенно новым, поэтому сумма материального ущерба составила около 35 000 гривен.

Грузины похитили у киевлянки телефон (t.me/KyivOperativ)