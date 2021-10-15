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У Києві злодії витягнули у жінки новий IPhone 13 (фото)

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 15:33
У Києві злодії витягнули у жінки новий IPhone 13 (фото) Злодії у Києві викрали у жінки дорогий телефон (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в центрі міста двоє іноземців витягли у жінки в підземному переході новий 13-ий iPhone, який тільки недавно з'явився в Україні.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Що відомо про затриманих

Так, двоє чоловіків, які тиждень тому прилетіли в Україну з Грузії, викрали у жінки в підземному переході новий iPhone 13. Однак, поліція їх оперативно знайшла.

Затриманими виявились Джинчарадзе Отарі, 1978 року народження та Джинчарадзе Івана, 1967 року народження.

Викрадений телефон виявився зовсім новим, тому сума матеріальних збитків склала близько 35 000 гривень.

У Києві злодії витягнули у жінки новий IPhone 13 (фото)У Києві злодії витягнули у жінки новий IPhone 13 (фото)У Києві злодії витягнули у жінки новий IPhone 13 (фото)Жителі Грузії викрали у киянки телефон (t.me/KyivOperativ)

Раніше ми повідомляли, що у Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати.

Також ми писали, що у Київській області затримали професійного крадія, в якого вилучили два РПГ, гранату й зброю.

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