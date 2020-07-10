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В Киеве группа людей устроила "тир" посреди улицы: странные игры сняли на видео

Киев, Пятница 10 июля 2020 20:22
В Киеве группа людей устроила "тир" посреди улицы: странные игры сняли на видео
В Киеве группа людей играла в тир посреди улицы (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве пятеро людей собрались, чтобы "поиграть" с ружьем посреди улицы

В Киеве группа людей устроила "тир" прямо посреди улицы. Пять человек - четверо мужчин разного возраста и одна девушка - попали на видео во время игор с ружьем. Один из них куда-то целился, остальные за этим наблюдали.

Таким занятиям они предавались на улице Алексы Тихого (Шулявка) в Соломенском районе. Видео, снятое очевидцами, выложили в Facebook Киев Оперативный.

"Просто посреди улицы устроили какой-то тир. Ну, неплохо так, че нет?" - подписан ролик.

Просто посреди улицы устроили какой-то тир. Ну, неплохо так, че нет? Киев, улица Олексы Тихого

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

В Киеве организовали странный тир на улице (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В сети недоумевают, как такое вообще возможно.

"Может, он увидел, что кто-то припарковал неправильно машину"; "В глазик выстрелю, другой останется..."; "За таке ***дити потрібно і жорстко. Як завжди, поліцію ніхто не викликав", - пишут в комментариях.

Отметим, что такие забавы часто попадают в сводки новостей. Когда подростки решают поиграть папиными игрушками и попадают друг в друга. Так, недавно под Одессой 13-летний мальчик выстрелил в своего друга.

Также мы писали, что под Житомиром мужчина стрелял в кота, а попал в соседку.

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