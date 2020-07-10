У Києві група людей влаштувала "тир" посеред вулиці: дивні ігри зняли на відео

У Києві група людей грала в тир посеред вулиці (фото: pixabay)

У Києві п'ятеро людей зібралися, щоб "пограти" з рушницею посеред вулиці

У Києві група людей влаштувала "тир" прямо посеред вулиці. П'ятеро осіб - четверо чоловіків різного віку і одна дівчина - потрапили на відео під час ігор з рушницею. Один із них кудись цілився, решта за цим спостерігали.

Таким заняттям вони віддавалися на вулиці Олекси Тихого (Шулявка) у Солом'янському районі. Відео, зняте очевидцями, виклали у Facebook Київ Оперативний.

"Просто посеред вулиці влаштували якийсь тир. Ну, непогано так, чом би й ні?" - підписаний ролик.

Просто посеред вулиці влаштували якийсь тир. Ну, непогано так, че ні? Київ, вулиця Олекси Тихого Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 10 липня 2020 р.

В Києві організували дивний тир на вулиці (відео: facebook.com/KyivOperativ)

В мережі дивуються, як таке взагалі можливо.

"Може, він побачив, що хтось неправильно припаркував машину"; "В око вистрілю, інший залишиться..."; "За таке ***дити потрібно і жорстко. Як завжди, поліцію ніхто не викликав", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, що такі забави часто потрапляють у випуски новин. Коли підлітки вирішують пограти татовими іграшками і потрапляють один в одного. Так, нещодавно під Одесою 13-річний хлопчик вистрілив у свого друга.

Також ми писали, що під Житомиром чоловік стріляв у кота, а влучив у сусідку.