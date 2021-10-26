В Киеве горожан возмутило поведение водителя автобуса: смотрел видео и громко слушал музыку (видео)

В Киеве водитель одного из автобусов во время движения громко слушал музыку и отвлекается от дороги просмотром видео.

Так, инцидент произошел в автобусе №178, - рассказал в Facebook Александр Марущак.

Мужчина возмутился уровнем обслуживания в общественном транспорте и поведением водителя.

Александр рассказал, что водитель во время движения постоянно смотрел на планшете шоу российского ведущего Ивана Урганта, из-за чего отвлекался от дороги. Также на полную громкость играла популярную в 90-х годах песню "Дым сигарет с ментолом".

Кроме того, водитель долго искал сдачу со 100 гривен, а когда нашел, то насыпал мужчине полную горсть монет. Также в автобусе не работали валидаторы.

В комментариях пользователи пишут, что валидаторы не работают, потому что их еще не успели настроить.