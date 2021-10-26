У Києві містян обурила поведінка водія автобуса: дивився відео та голосно слухав музику (відео)
У Києві водій одного з автобусів під час руху голосно слухав музику та відволікається від дороги переглядом відео.
Так, інцидент стався в автобусі №178, - розповів у Facebook Олександр Марущак.
Чоловік обурився рівнем обслуговування у громадському транспорті та поведінкою водія.
Олександр розповів, що водій під час руху постійно дивився на планшеті шоу російського ведучого Івана Урганта, через що відволікався від дороги. Також на повну гучність грала популярну в 90-х роках пісню "Дим сигарет с ментолом".
Окрім того, водій довго шукав решту зі 100 гривень, а коли знайшов, то насипав чоловіку повну жменю монет. Також в автобусі не працювали валідатори.
У коментарях користувачі пишуть, що валідатори не працюють, бо їх ще не встигли налаштувати.
- Чесно кажучи, музичний супровід мене дратує не так, як якість перевезень взагалі. А якщо згадати, що водій сам 12 годин за кермом, то і вибачиш;
- Готівку приймає собі в кишеню, бо ж офіційно все безготівкове?;
- Відключені, бо це нові комунальні автобуси, ще не налаштували. Раніше 177, 178 маршрути обслуговував приватний перевізник, а тепер КМДА, які й запустили нові автобуси замість маршруток.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом у маршрутки з повним салоном пасажирів відмовили гальма.
Також ми писали, що у Кропивницькому звільнили кондуктора, яка вигнала з автобуса дитину.