ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві містян обурила поведінка водія автобуса: дивився відео та голосно слухав музику (відео)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 15:25
У Києві містян обурила поведінка водія автобуса: дивився відео та голосно слухав музику (відео) Водій маршрутки у Києві обурив пасажирів своєю поведінкою (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій одного з автобусів під час руху голосно слухав музику та відволікається від дороги переглядом відео.

Так, інцидент стався в автобусі №178, - розповів у Facebook Олександр Марущак.

Чоловік обурився рівнем обслуговування у громадському транспорті та поведінкою водія.

Олександр розповів, що водій під час руху постійно дивився на планшеті шоу російського ведучого Івана Урганта, через що відволікався від дороги. Також на повну гучність грала популярну в 90-х роках пісню "Дим сигарет с ментолом".

Окрім того, водій довго шукав решту зі 100 гривень, а коли знайшов, то насипав чоловіку повну жменю монет. Також в автобусі не працювали валідатори.

У коментарях користувачі пишуть, що валідатори не працюють, бо їх ще не встигли налаштувати.

  • Чесно кажучи, музичний супровід мене дратує не так, як якість перевезень взагалі. А якщо згадати, що водій сам 12 годин за кермом, то і вибачиш;
  • Готівку приймає собі в кишеню, бо ж офіційно все безготівкове?;
  • Відключені, бо це нові комунальні автобуси, ще не налаштували. Раніше 177, 178 маршрути обслуговував приватний перевізник, а тепер КМДА, які й запустили нові автобуси замість маршруток.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом у маршрутки з повним салоном пасажирів відмовили гальма.

Також ми писали, що у Кропивницькому звільнили кондуктора, яка вигнала з автобуса дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка
LITE
День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети
День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети