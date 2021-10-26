У Києві містян обурила поведінка водія автобуса: дивився відео та голосно слухав музику (відео)

У Києві водій одного з автобусів під час руху голосно слухав музику та відволікається від дороги переглядом відео.

Так, інцидент стався в автобусі №178, - розповів у Facebook Олександр Марущак.

Чоловік обурився рівнем обслуговування у громадському транспорті та поведінкою водія.

Олександр розповів, що водій під час руху постійно дивився на планшеті шоу російського ведучого Івана Урганта, через що відволікався від дороги. Також на повну гучність грала популярну в 90-х роках пісню "Дим сигарет с ментолом".

Окрім того, водій довго шукав решту зі 100 гривень, а коли знайшов, то насипав чоловіку повну жменю монет. Також в автобусі не працювали валідатори.

У коментарях користувачі пишуть, що валідатори не працюють, бо їх ще не встигли налаштувати.