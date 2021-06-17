В Киеве голый мужчина гулял посреди дороги: видео поразило сеть

На видео видно, что полностью обнаженный мужчина гулял по трассе прямо посреди дороги. Его на видео сняли очевидцы.

"По дороге гуляет голый мужчина. Все нормально, просто жарко. Пассажиры 79 автобуса сняли на видео, как посреди дороги идет голый мужчина. Сообщил ли кто - то об этом полиции - неизвестно", - говорится под видео.

В комментариях очевидцы опубликовали свои видео и пишут, что мужчина долгое время гулял по городу, но потом его забрала полиция.