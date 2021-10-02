В Киеве "герои парковки" заняли весь тротуар: "на пешеходов им безразлично" (видео)
В Киеве в центре города заметили "героев парковки", которые выехали на тротуарную зону и перегородили дорогу пешеходам.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел на улице Михайловской, 12.
На видео видно, как пешеход не может пройти из-за того, что несколько машин выехать на тротуар. Поэтому автор видео вынужден идти по дороге, чтобы обойти машины.
"Центр города, пешеходы должны идти по дороге, потому что некоторые господа припарковались. А чего нет? Все равно наказания нет", - говорится под роликом.
В комментариях пользователи пишут, что таких водителей нужно наказывать.
- Нужно бордюры с шипами делать;
- Нужно за такие выходки им царапать машины;
- Они так постоянно становятся;
- На пешеходов им все равно;
- Обожаю место возле хлебного на Льва Толстого (возле парка Шевченко), сделали какую-то подозрительную парковочную разметку прямо на тротуаре, который огражден от проезжей части. В результате машины катаются по тротуару среди пешеходов прямо по плитке;
- Да сколько можно, с коляской негде пройти;
- Вчера тоже таких видела, то обходила аж по дороге.
Ранее мы сообщали, что в Харькове поймали и наказали водителя, который не хотел пропускать "скорую".
Также мы писали, что в Киеве велосипедисты массово наказывают мажоров на дорогущих авто.