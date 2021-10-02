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В Киеве "герои парковки" заняли весь тротуар: "на пешеходов им безразлично" (видео)

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Киев, Суббота 02 октября 2021 21:15
В Киеве "герои парковки" заняли весь тротуар: "на пешеходов им безразлично" (видео) "Герои парковки" в центре Киева (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в центре города заметили "героев парковки", которые выехали на тротуарную зону и перегородили дорогу пешеходам.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел на улице Михайловской, 12.

На видео видно, как пешеход не может пройти из-за того, что несколько машин выехать на тротуар. Поэтому автор видео вынужден идти по дороге, чтобы обойти машины.

"Центр города, пешеходы должны идти по дороге, потому что некоторые господа припарковались. А чего нет? Все равно наказания нет", - говорится под роликом.

В комментариях пользователи пишут, что таких водителей нужно наказывать.

  • Нужно бордюры с шипами делать;
  • Нужно за такие выходки им царапать машины;
  • Они так постоянно становятся;
  • На пешеходов им все равно;
  • Обожаю место возле хлебного на Льва Толстого (возле парка Шевченко), сделали какую-то подозрительную парковочную разметку прямо на тротуаре, который огражден от проезжей части. В результате машины катаются по тротуару среди пешеходов прямо по плитке;
  • Да сколько можно, с коляской негде пройти;
  • Вчера тоже таких видела, то обходила аж по дороге.

Ранее мы сообщали, что в Харькове поймали и наказали водителя, который не хотел пропускать "скорую".

Также мы писали, что в Киеве велосипедисты массово наказывают мажоров на дорогущих авто.

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