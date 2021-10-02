В Киеве "герои парковки" заняли весь тротуар: "на пешеходов им безразлично" (видео)

В Киеве в центре города заметили "героев парковки", которые выехали на тротуарную зону и перегородили дорогу пешеходам.

Так, инцидент произошел на улице Михайловской, 12.

На видео видно, как пешеход не может пройти из-за того, что несколько машин выехать на тротуар. Поэтому автор видео вынужден идти по дороге, чтобы обойти машины.

"Центр города, пешеходы должны идти по дороге, потому что некоторые господа припарковались. А чего нет? Все равно наказания нет", - говорится под роликом.

В комментариях пользователи пишут, что таких водителей нужно наказывать.