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У Києві "герої паркування" зайняли весь тротуар: "на пішоходів їм байдуже" (відео)

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Київ, Субота 02 жовтня 2021 21:15
У Києві "герої паркування" зайняли весь тротуар: "на пішоходів їм байдуже" (відео) "Герої паркування" в центрі Києва (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в центрі міста помітили "героїв паркування", які виїхали на тротуарну зону та перегородили пішоходам дорогу.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався на вулиці Михайлівській, 12.

На відео видно, як пішохід не може пройти через те, що кілька машин виїхати на тротуар. Тому автор відео вимушений йти дорогою, аби обійти машини.

"Центр міста, пішоходи мусять йти дорогою, бо деякі пани запаркувалися. А чого ні? Все одно покарання немає", - йдеться під роликом.

У коментарях користувачі пишуть, що таких водіїв потрібно карати.

  • Потрібно бордюри з шипами робити;
  • Потрібно за такі витівки їм дряпати машини;
  • Вони так постійно стають;
  • На пішоходів їм все одно;
  • Обожнюю місце біля Хлібного на Льва Толстого (біля Парку Шевченка), зробили якусь підозрілу паркувальну розмітку прямо на тротуарі, який огороджений від проїжджої частини. В результаті машини катаються по тротуару серед пішоходів прямо по плитці;
  • Та скільки можна, з коляскою ніде пройти;
  • Вчора теж таких бачила, то обходила аж по дорозі.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові спіймали і покарали водія, який не хотів пропускати "швидку".

Також ми писали, що у Києві велосипедисти масово карають мажорів на дорогущих авто.

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