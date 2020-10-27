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В Киеве "феерический" велосипедист уничтожил остановку, которую недавно построили

Автор: Людмила Жукова

В Киеве ищут велосипедиста, который раскурочил новую остановку

В Киеве в ночь на 27 октября велосипедист протаранил стеклянную остановку, которую только недавно установили. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, на улице Алматинской. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua, водитель транспортного средства был пьян.

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"Феерический... велосипедист. Вот такое нелепое ДТП с участием велосипедиста и остановки общественного транспорта произошло сегодня ночью в Киеве на улице Алматинской", - написал автор поста под видео.

Отмечается, что сразу после столкновения со стеклом, велосипедист скрылся с места аварии. После него на месте ДТП остались мелкие стекла по всему периметру.

В Киеве велосипедист въехал в остановку

В комментариях украинцы отметили, что за рулем любого транспортного средства нужны мозги.

  • Да пусть простит меня велосипедист, но это смешно.
  • Да давно уже пишут, велосипедист без мозгов это зло.
  • Трюкач однако.
  • Они не глядя ездят. А прикиньте, это слепое на дорогу выедет.
  • Феерический конечно. Хорошо хоть не порезало осколками.

Как мы сообщали ранее, в Хмельницкой области произошло ужасное ДТП, которое забрало жизни двух подростков 15-летнего Артема Шимкова и 14-летнего Андрея Ковальчука.

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