У Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували

У Києві в ніч на 27 жовтня велосипедист протаранив скляну зупинку, яку нещодавно встановили. Інцидент стався у Дніпровському районі столиці, на вулиці Алматинській. Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua, водій транспортного засобу був п'яний.

"Феєричний... велосипедист. Ось така безглузда ДТП за участю велосипедиста та зупинки громадського транспорту сталася сьогодні вночі в Києві на вулиці Алматинській", - написав автор посту під відео.

Наголошується, що відразу після зіткнення зі склом, велосипедист зник з місця аварії. Після нього на місці ДТП залишилося дрібне скло по всьому периметру.

У Києві велосипедист в'їхав у зупинку

В коментарях українці відзначили, що за кермом будь-якого транспортного засобу потрібні мізки.

Та хай простить мене велосипедист, але це смішно.

Так давно вже пишуть, велосипедист без мізків це зло.

Трюкач однак.

Вони не дивлячись їздять. А прикиньте, це сліпе виїде на дорогу.

Феєричний звичайно. Добре хоч не порізало осколками.

Як ми повідомляли раніше, у Хмельницькій області сталася жахлива ДТП яка забрала життя двох підлітків 15-річного Артема Шимкова і 14-річного Андрія Ковальчука.