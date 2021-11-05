В Киеве для электросамокатов ввели новые запреты: где нельзя ездить и как ограничили скорость

Чиновник отметил, что обязательство со стороны электросамокатчиков о разметках для паркомест было прописано в Меморандуме о сотрудничестве с городом, но "его исполнение неприлично затягивалось".

При этом ситуация усугубляется погодными условиями: самокатный сезон заканчивается в конце ноября, соответственно скоро операторы будут убирать электросамокаты с улиц.

В итоге реализация этого обещания началась "после жесткого предупреждения" столичных властей.

"Первые белые рамки с графической отметкой самоката уже появились в центральных частях Шевченковского и Печерского районов. В результате должны быть по всему Киеву на четко утвержденных паркоместах, с которых самокаты будут стартовать в следующем сезоне", - рассказал Усов.

Среди других уже исправленных операторами нарушений пользования электросамокатами чиновник назвал такие:

движение транспорта теперь невозможно на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и парка Шевченко;

скорость снизили до 14 км/ч максимум в части исторического центра Киева.

В Киеве начали появляться разметки для парковки электросамокатов (фото: t.me/usov_ua)