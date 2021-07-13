В Киеве двухлетний ребенок едва не погиб в бассейне: видео чудесного спасения

В Киеве двухлетний ребенок упал в бассейн и едва не погиб там. Мать малышки позвонила на линию "102" и сообщила, что ее дочь утонула. На место прибыли патрульные, которые оказали помощь ребенку.
Видео удивительного спасения появилось в Facebook Патрульной полиции Киева.
ЧП случилось на улице Приветная, что в Соломенском районе Киева (местность Батыева гора) в воскресенье, 11 июля.
Первую помощь девочке оказали патрульные Богдан Лисовский и Сергей Галанзовский, которые примчались на вызов. Они удостоверились, что ребенок дышит, положили его в правильное положение и впоследствии сопроводили в больницу.
"Когда Сергей и Богдан прибыли на вызов, то девочка уже лежала на траве, а мать оказывала ей помощь. Ребенок был жив. Патрульные немедленно бросились к девочке, уверились в проходимости дыхательных путей и в том, что она начала дышать. Далее положили ребенка в стабильное боковое положение и согревали полотенцами", - говорится в сообщении.
Еще один экипаж патрульных в составе Виталия и Дмитрия Данильчука Крадожона оказывал помощь матери и маленькому брату девочки, что были в шоковом состоянии. Они также обеспечили беспрепятственный проезд медиков к месту происшествия.
Видео: В Киеве патрульные помогли спасти девочку, что упала в бассейн (facebook.com/kyivpatrol)
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