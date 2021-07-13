У Києві дворічна дитина ледь не загинула в басейні: відео дивовижного порятунку

НП трапилася на вулиці Привітна, що в Солом'янському районі Києва (місцевість Батиєва гора) у неділю, 11 липня.

Першу допомогу дівчинці надали патрульні Богдан Лісовський та Сергій Галанзовський, які примчали на виклик. Вони впевнилися, що дитина дихає, поклали її в правильне положення і згодом супроводили до лікарні.

"Коли Сергій та Богдан прибули на виклик, то дівчинка вже лежала на траві, а мати надавала їй допомогу. Дитина була жива. Патрульні негайно кинулися до дівчинки, впевнилися у прохідності дихальних шляхів й у тому, що вона почала дихати. Далі поклали дитину у стабільне бокове положення та зігрівали рушниками", - говориться в повідомленні.

Ще один екіпаж патрульних у складі Віталія Данильчука та Дмитра Крадожона надавав допомогу матері і маленькому братику дівчинки, що були в шоковому стані. Вони також забезпечили безперешкодний проїзд медиків до місця події.

Відео: В Києві патрульні допомогли врятувати дівчинку, що впала в басейн (facebook.com/kyivpatrol)