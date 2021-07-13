У Києві дворічна дитина ледь не загинула в басейні: відео дивовижного порятунку

У Києві дворічна дитина впала в басейн і ледь не загинула там. Мати маленької зателефонувала на лінію "102" і повідомила, що її донька втопилася. На місце прибули патрульні, які надали допомогу дитині.
Відео дивовижного порятунку з'явилося у Facebook Патрульної поліції Києва.
НП трапилася на вулиці Привітна, що в Солом'янському районі Києва (місцевість Батиєва гора) у неділю, 11 липня.
Першу допомогу дівчинці надали патрульні Богдан Лісовський та Сергій Галанзовський, які примчали на виклик. Вони впевнилися, що дитина дихає, поклали її в правильне положення і згодом супроводили до лікарні.
"Коли Сергій та Богдан прибули на виклик, то дівчинка вже лежала на траві, а мати надавала їй допомогу. Дитина була жива. Патрульні негайно кинулися до дівчинки, впевнилися у прохідності дихальних шляхів й у тому, що вона почала дихати. Далі поклали дитину у стабільне бокове положення та зігрівали рушниками", - говориться в повідомленні.
Ще один екіпаж патрульних у складі Віталія Данильчука та Дмитра Крадожона надавав допомогу матері і маленькому братику дівчинки, що були в шоковому стані. Вони також забезпечили безперешкодний проїзд медиків до місця події.
Відео: В Києві патрульні допомогли врятувати дівчинку, що впала в басейн (facebook.com/kyivpatrol)
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