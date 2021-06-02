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В Киеве драка из-за неоплаченной коммуналки закончилась поножовщиной (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве случилась поножовщина из-за спора об оплате коммунальных услуг. Конфликт произошел между родственниками, которые делят одну квартиру на две семьи. В результате одного из них забрала скорая, а второго - полиция.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, в полицию Киева поступило сообщение о том, что из дома на улице Садовой (Печерский район) госпитализирован 35-летний местный житель с ранением грудной клетки.

На месте правоохранители выяснили, что в доме живет две семьи: родные сестры с мужьями и детьми. В какой-то момент они начали делить деньги за оплату коммуналки - в момент ссоры один из свояков схватился за нож и ударил другого в грудь. После чего он вместе с женой покинул квартиру.

"Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - рассказали в полиции.

Фото: Подозреваемый в нападении на своего свояка (НПУ)

Нападавшего нашли в квартире у его знакомых на улице Чернобыльская (Святошинский район). При себе у него был пакет с окровавленной одеждой, а также нож.

"33-летнего уроженца Днепропетровской области полицейские задержали... Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Ранее мы писали, что "вечеринка" в Киеве закончилась массовой дракой.

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