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В Киеве дождь превратил улицу в Венецию: такого еще не видели

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 18 и 19 мая прошли сильные ливни. Так называемый сезон дождей серьезно повлиял на движение некоторыми улицами. Так, например, полностью затопило улицу Татарскую.

Об этом сообщили в Telegram Киев Оперативный.

"Ничего нового, просто улица Татарская после дождя", - сказано в подписи к снимку.

На фотографии можно увидеть, что вода полностью заполонила проезжую часть так, что автомобили оказались заблокированы в водной ловушке. В некоторых местах из осадков образовался маленький водоем.

В Киеве осадками затопило улицу Татарскую (фото: Киев Оперативный)

В комментариях к кадру украинцы отреагировали на произошедшее.

  • Пусть строят еще больше домов, и не такое будет.
  • А мне вот интересно. Там, кажется Тойота посередине лужи. Это его смыло или он решил брод искать? Если искать, то редкий уникум.
  • Частинка Венеції в Києві.
  • Это только цветочки - застройка любого куска подольской земли продолжается усиленными темпами. Ждем-с "ягодок", киевляне...
  • Ой, да что вы. 25 лет прожил на Татарке, так как-то почти по колено воды, шел по тротуару, это на дороге значит почти по шею.
  • Гидроудар кто-то в той луже точно словил.

Как мы сообщали ранее, в Украине ливни затопили несколько городов. Улицы стали реками, а автомобили утонули в воде.

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