В Киеве дождь превратил улицу в Венецию: такого еще не видели

"Ничего нового, просто улица Татарская после дождя", - сказано в подписи к снимку.

На фотографии можно увидеть, что вода полностью заполонила проезжую часть так, что автомобили оказались заблокированы в водной ловушке. В некоторых местах из осадков образовался маленький водоем.

В Киеве осадками затопило улицу Татарскую (фото: Киев Оперативный)

В комментариях к кадру украинцы отреагировали на произошедшее.