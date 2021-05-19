У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію: такого ще не бачили

"Нічого нового, просто вулиця Татарська після дощу", - сказано в підписі до знімка.

На фотографії можна побачити, що вода повністю заполонила проїжджу частину так, що автомобілі виявилися заблоковані у водній пастці. У деяких місцях з опадів утворилася маленька водойма.

У Києві опадами затопило вулицю Татарську (фото: Київ Оперативний)

У коментарях до кадру українці відреагували на подію.