UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве дождь превратил улицу в Венецию (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве после сильного ливня 30 мая вечером, затопило улицу Стеценко. В водной ловушке оказался водитель на BMW.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что водитель ждал эвакуатор, а полиция перекрыла проезд по улице, чтобы другие водители также не угодили в ловушку.

"Из-за сильного ливня поздно вечером в Киеве затопило улицу Стеценко.
В воде застрял BMW. Далее авто уже не поедет, водитель ожидает эвакуатор. Чтобы его судьба не постигла других участников полиция частично перекрыла проезд по улице", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве ливень затопил улицу, а авто застряло в воде (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, в Житомире прошел мощный ливень, после которого улицы, превратились в настоящие реки. Некоторые местные жители не стали огорчаться и нашли необычный способ передвижения по городу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевдожди