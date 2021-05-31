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У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві після сильної зливи 30 травня ввечері, затопило вулицю Стеценка. У водній пастці опинився водій на BMW.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Відзначається, що водій чекав евакуатор, а поліція перекрила проїзд по вулиці, щоб інші водії також не потрапили в пастку.

"Через сильну зливу пізно ввечері в Києві затопило вулицю Стеценка.
У воді застряг BMW. Далі авто вже не поїде, водій очікує евакуатор. Щоб його доля не спіткала інших учасників поліція частково перекрила проїзд по вулиці", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві злива затопила вулицю, а авто застрягло у воді (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як ми раніше писали, у Житомирі пройшла потужна злива, після якої вулиці, перетворилися на справжні річки. Деякі місцеві жителі не стали засмучуватися і знайшли незвичайний спосіб пересування по місту.

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