У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію (фото)
У Києві після сильної зливи 30 травня ввечері, затопило вулицю Стеценка. У водній пастці опинився водій на BMW.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
Відзначається, що водій чекав евакуатор, а поліція перекрила проїзд по вулиці, щоб інші водії також не потрапили в пастку.
"Через сильну зливу пізно ввечері в Києві затопило вулицю Стеценка.
У воді застряг BMW. Далі авто вже не поїде, водій очікує евакуатор. Щоб його доля не спіткала інших учасників поліція частково перекрила проїзд по вулиці", - сказано в повідомленні на сторінці.
У Києві злива затопила вулицю, а авто застрягло у воді (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Як ми раніше писали, у Житомирі пройшла потужна злива, після якої вулиці, перетворилися на справжні річки. Деякі місцеві жителі не стали засмучуватися і знайшли незвичайний спосіб пересування по місту.