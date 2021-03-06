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В Киеве донжуаны с пистолетом и монтировкой "подкатывали" к девушкам с газовым баллончиком: чем это закончилось

Автор: Владимир Костырин

В Киеве двое мужчин в нетрезвом состоянии навязчиво пытались завязать знакомство с девушками на улице, и поздравляли их с наступающим праздником 8 марта. Когда же киевлянки отшили "донжуанов", те достали оружие и стали угрожать.

Об этом 6 марта передали в общественной организации "Стража Голосеево" на странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером на Демеевке в Голосеевском районе.

Как рассказали женщины, неадекваты выхватили пистолет и приставили к голове одной из них, нецензурно ругались и грозили пристрелить.

Впрочем, киевлянки сумели дать им отпор - девушки не растерялись и достали газовый баллончик.

"После этого мужчины немного остыли, а девушки сбежали и вызвали полицию", - говорится в публикации.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые оперативно задержали мужчин прямо возле Голосеевской РГА.

После осмотра выяснилось, что пистолет у мужчин был стартовый, но с изменениями в заводской конструкции. Кроме того, в их "джентльменском наборе" была еще и монтировка.

В итоге неадекватов "кавалеров" задержали по ст. 208. Им инкриминируется "хулиганка" по ст. 296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, соединенного с особой дерзостью с применением специально приготовленного предмета). Мужчинам теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Видео: В Киеве неадекватные мужчины "клеились" к девушкам и угрожали пистолетом

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли способ бороться с насильниками, и установили "антиманьячные" кнопки.

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Новости Украины Киевполицияинцидент
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