В Киеве донжуаны с пистолетом и монтировкой "подкатывали" к девушкам с газовым баллончиком: чем это закончилось

Инцидент произошел вечером на Демеевке в Голосеевском районе.

Как рассказали женщины, неадекваты выхватили пистолет и приставили к голове одной из них, нецензурно ругались и грозили пристрелить.

Впрочем, киевлянки сумели дать им отпор - девушки не растерялись и достали газовый баллончик.

"После этого мужчины немного остыли, а девушки сбежали и вызвали полицию", - говорится в публикации.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые оперативно задержали мужчин прямо возле Голосеевской РГА.

После осмотра выяснилось, что пистолет у мужчин был стартовый, но с изменениями в заводской конструкции. Кроме того, в их "джентльменском наборе" была еще и монтировка.

В итоге неадекватов "кавалеров" задержали по ст. 208. Им инкриминируется "хулиганка" по ст. 296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, соединенного с особой дерзостью с применением специально приготовленного предмета). Мужчинам теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Видео: В Киеве неадекватные мужчины "клеились" к девушкам и угрожали пистолетом