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У Києві донжуани з пістолетом і монтуванням "під'їжджали" до дівчат з газовим балончиком: чим це закінчилося

Автор: Володимир Костирін

У Києві двоє чоловіків у нетверезому стані нав'язливо намагалися зав'язати знайомство з дівчатами на вулиці, і вітали їх з наступаючим святом 8 березня. Коли ж киянки відшили "донжуанів", ті дістали зброю і почали погрожувати.

Про це 6 березня передали громадській організації "Варта Голосієво" на сторінці Facebook.

Інцидент стався ввечері на Деміївці у Голосіївському районі.

Як розповіли жінки, неадеквати вихопили і приставили пістолет до голови однієї з них, нецензурно лаялися і погрожували застрелити.

Втім, киянки зуміли дати їм відсіч - дівчата не розгубилися і дістали газовий балончик.

"Після цього чоловіки трохи охололи, а дівчата втекли і викликали поліцію", - йдеться у публікації.

На місце події прибули правоохоронці, які оперативно затримали чоловіків прямо біля Голосіївської РДА.

Після огляду з'ясувалося, що пістолет у чоловіків був стартовий, але зі змінами в заводській конструкції. Крім того, в їх "джентльменському наборі" було ще і монтування.

У підсумку неадекватний "кавалерів" затримали за ст. 208. Їм інкримінується "хуліганка" за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, пов'язане з особливою зухвалістю із застосуванням спеціально виготовленого предмета). Чоловікам тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Відео: У Києві неадекватні чоловіки "прилипали" до дівчат і погрожували пістолетом

Раніше повідомлялося, що в Києві знайшли спосіб боротися з ґвалтівниками, і встановили "антиманіячні" кнопки.

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