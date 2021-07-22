В Киеве Днепр покрывается зеленью: эколог рассказал, опасно ли это

Это – сальвиния и водяной орех плавающий. Первая находится в Красной книге, а второй вид исключен из этого документа, поскольку водяного ореха в последнее время стало очень много в Днепре", - рассказал эколог Александр Соколенко.

Он подчеркнул, что растения растут в тех местах, где глубина воды составляет не более 50 сантиметров. Обычно данные водоросли растут во второй половине лета, когда происходит спад воды.

Эксперт также заявил, что эти растения не несут никакой угрозы для реки. При этом это происходит каждый год, в сентябре такие островки исчезнут.

Островки с зеленью на Днепре (фото: Дмитрий Гордийчук)

Соколенко отметил, что же водяной орех представляет опасность для невнимательных людей. Бывают случаи, когда надувные лодки прокалываются, когда попадают на водяной орех.

Это также может быть опасно и для людей, которые не умеют плавать и плавают на надувных матрасах.

Эколог предупредил, что во второй половине лета семена водяного ореха накапливаются вдоль береговой линии Днепра, и нужно быть осторожными, поскольку можно наступить на колючку.