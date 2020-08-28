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У Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті: з'явилося відео

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 17:20
У Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті: з'явилося відео
У Києві на дівчину напали у ліфті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві молода дівчина стала жертвою нападу в ліфті

У Києві розшукують чоловіка, який напав на молоду дівчину в ліфті на вулиці Жилянська, 118 (Шевченківський район).

Відео зі зловмисником і жертвою нападу з'явилося на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Напад стався близько 18:00 24 серпня. На відео можна розгледіти, як молода дівчина і чоловік дещо старше чекають ліфт. Потім до них підходить ще один чоловік, і всі вони заходять всередину.

Після чого один (який на відео ззаду) вийшов на третьому поверсі, а другий напав на дівчину. Він вдарив її кулаком в обличчя, схопив за волосся і намагався поставити на коліна.

На щастя, дівчині вдалося відбитися і втекти. Але заяву жертва нападу написала тільки на наступний день. Дівчина була в шоці.

Нападника просять ідентифікувати і повідомити про нього.

Увага! #Розшук! 24 серпня, близько 18.00, в ліфті житлового будинку на Жилянській, 118, з дівчиною в ліфт зайшло двоє чоловіків. Один (який на відео стоїть позаду) вийшов на третьому поверсі, другий вдарив її кулаком в обличчя, схопив за волосся і намагався поставити на коліна. Дівчина почала чинити опір і в результаті чого їй вдалося відбитися і втекти. Заяву написала тільки на наступний день, була в шоці. Може хто впізнає нападника?

Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 28 серпня 2020 р.

У Києві на дівчину напали у ліфті (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що селяни врятували молоду українку від п'яного поліцейського-ґвалтівника.

Також повідомлялося, що біля Нових Санжар діти зґвалтували 4-річну дівчинку.

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