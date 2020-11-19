В Киеве девушка обиделась и случайно начала спецоперацию с взрывотехниками (фото)

В Киеве девушка обиделась на своего молодого человека и случайно запустила спецоперацию с вызовом полиции, спасателей и взрывотехников.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева, на линию "102" 18 ноября поступил тревожный вызов. Прохожий сообщил, что к автомобилю Porsche примотан скотчем подозрительный предмет.

Странное ЧП случилось на улице Станиславского (Липки, Печерский район).

На место прибыли патрульные, спасатели и конечно же взрывотехники. Правоохранители ограничили доступ к месту происшествия, чтобы обеспечить безопасность прохожих.

В результате подозрительный предмет, который примотали к автомобилю, оказался подарком, что вернули.

Это выяснилось, когда на место пришел владелец авто. Мужчина объяснил, что таким образом его экс-подруга, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.

В Киеве девушка спровоцировала спецоперацию с взрывотехниками (фото: t.me/kyivpatrol)

"Хорошо то, что хорошо заканчивается. Если вы обнаружили подозрительный предмет - обращайтесь на линию 102", - посоветовали правоохранители.

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