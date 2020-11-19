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У Києві дівчина образилася і випадково почала спецоперацію з вибухотехніками (фото)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві стався дивний інцидент через скривджену дівчину

У Києві дівчина образилася на свого молодого чоловіка і випадково запустила спецоперацію з викликом поліції, рятувальників та вибухотехніків.

Як розповіли в пресслужбі Патрульної поліції Києва, на лінію "102" 18 листопада надійшов тривожний виклик. Перехожий повідомив, що до автомобіля Porsche кріпиться скотчем підозрілий предмет.

Дивна НП сталася на вулиці Станіславського (Липки, Печерський район).

На місце прибули патрульні, рятувальники і звичайно ж вибухотехніки. Правоохоронці обмежили доступ до місця події, щоб забезпечити безпеку перехожих.

В результаті підозрілий предмет, який примотали до автомобіля, виявився подарунком, що повернули.

Це з'ясувалося, коли на місце прийшов власник авто. Чоловік пояснив, що таким чином його експодруга, ймовірно, повернула його подарунок - мобільний телефон.

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У Києві дівчина спровокувала спецоперацію з вибухотехніками (фото: t.me/kyivpatrol)

"Добре те, що добре закінчується. Якщо ви виявили підозрілий предмет - звертайтеся на лінію 102", - порадили правоохоронці.

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