В Киеве девушка избила ногами патрульную: детали скандала

В Киеве задержали девушку, которая избила ногами в живот патрульную. Жительница столицы пыталась помешать работникам полиции задерживать пьяную компанию, которая устроила разборки с применением физической силы. Как сообщает пресс-служба полиции, ссора между двумя пьяными компаниями произошла на улице Бурмистенка.

Когда на место ЧП приехали патрульные, пьяные молодые люди не хотели успокаиваться.

"В ходе установления обстоятельств участники конфликта начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции. И когда патрульные стали составлять административные материалы на активных правонарушителей, то две девушки начали препятствовать им. В результате к одной из злоумышленниц патрульная применила наручники, а в этот момент ее подруга начала бить полицейский ногой в живот", - сказано в сообщении.

Для того чтобы помочь пострадавшей патрульной приехала скорая помощь.

"Двух местных жительниц, 1995 и 1988 рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 25-летней девушке, которая непосредственно наносила удары, мы сообщили о подозрении по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сказали в полиции.

25-летней девушке за избиение полицейской "светит" до 5 лет тюрьмы.

Как мы ранее писали, в Киеве полиция задержала двоих наглых воров, которые употребляли спиртные напитки под подъездом жилого дома и приставали к прохожим.