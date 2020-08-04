В Киеве воров настигла мгновенная расплата: фото "героев"

В Киеве поймали наглых воров (коллаж РБК-Украина)

В Киеве полиция оперативно задержала воров возле жилого дома

В Киеве полиция задержала двоих наглых воров, которые употребляли спиртные напитки под подъездом жилого дома и приставали к прохожим. Злоумышленники начали цепляться к одному из мужчин и украли у него сумку с тремя мобильными телефонами.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, полицейские оперативно вышли на след преступников и задержали их. В сумке у одного из них был украденный телефон. Инцидент случился на улице Маршала Гречка, 20.

"Молниеносное задержание провели патрульные полицейские двух грабителей, которые на Маршала Гречко, 20 подбухивали под парадным. Далее по накатанной схеме "есть закурить, позвонить, потанцевать, спеть" и т.д. А потом тот, что бородатый нанес удар в лицо потерпевшему и забрал сумку, в которой было аж три мобильных телефона", - сказано в сообщении.

В Киеве молниеносно задержали воров (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отреагировали на задержание воров.

Если спрашивают "закурить, а подумать" - бейте по морде сразу! Другой вариант - "в магазине"! Если не понимает - то по морде, по другому никак!

Не вкуриваю, кто такие. Или понаехавшие, или возраст свое взял и беспощадно изменил лица.

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