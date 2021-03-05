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В Киеве девочка-подросток напугала дикой выходкой: могли пострадать люди

Автор: Людмила Жукова

В Киеве девочка-подросток прямо на улице стреляла из пистолета. Пуля чудом не попала в кого-то. К счастью, прохожих рядом не было.

О дикой выходке ребенка рассказали на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Обычные подростковые игры. Хорошо, что не попала в кого-то. Ничего же такого, да?" - подписал ролик авто видео.

В ролике можно увидеть девочку, которая стреляет из пистолета, а потом испугавшись убегает.

В Киеве девочка стреляла из пистолета

Украинцы высказали свой гнев в комментариях и отметили, что родители не следят за своими детьми.

  • Надеюсь, родители увидят свое животное, которое вырастили, и проведут воспитательную беседу.
  • Правильно, депутаты бегом закон о вольной продаже оружия, и увидите еще не такое, будут отстреливать по подворотням.
  • Если даже дети достают оружие короткоствольное, то может всё-таки пора закон сделать и оборот урегулировать?
  • Судячи по звуку вистріла, це газовий пістолет, який у вільному доступі, звичайна плювачка головне щоб нікому в око не попала.
  • Это обычный пневмат, продается за 2000 в любом ТРЦ.

Как мы ранее писали, в Кривом Роге школьницы жестоко избили девушку, видео расправы показали в сети.

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