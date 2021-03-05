В Киеве девочка-подросток напугала дикой выходкой: могли пострадать люди

В Киеве девочка-подросток прямо на улице стреляла из пистолета. Пуля чудом не попала в кого-то. К счастью, прохожих рядом не было.
О дикой выходке ребенка рассказали на видео, опубликованном на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Обычные подростковые игры. Хорошо, что не попала в кого-то. Ничего же такого, да?" - подписал ролик авто видео.
В ролике можно увидеть девочку, которая стреляет из пистолета, а потом испугавшись убегает.
В Киеве девочка стреляла из пистолета
Украинцы высказали свой гнев в комментариях и отметили, что родители не следят за своими детьми.
Как мы ранее писали, в Кривом Роге школьницы жестоко избили девушку, видео расправы показали в сети.