У Києві дівчинка-підліток налякала дикою витівкою: могли постраждати люди

"Звичайні підліткові ігри. Добре, що не потрапила в когось. Нічого ж такого, так?" - підписав ролик авто відео.

У ролику можна побачити дівчинку, яка стріляє з пістолета, а потім злякавшись тікає.

У Києві дівчинка стріляла з пістолета

Українці висловили свій гнів в коментарях і зазначили, що батьки не стежать за своїми дітьми.