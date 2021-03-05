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У Києві дівчинка-підліток налякала дикою витівкою: могли постраждати люди

Автор: Людмила Жукова

У Києві дівчинка-підліток прямо на вулиці стріляла з пістолета. Куля дивом не потрапила в когось. На щастя, перехожих поруч не було.

Про дику витівку дитини розповіли на відео, опублікованому на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Звичайні підліткові ігри. Добре, що не потрапила в когось. Нічого ж такого, так?" - підписав ролик авто відео.

У ролику можна побачити дівчинку, яка стріляє з пістолета, а потім злякавшись тікає.

У Києві дівчинка стріляла з пістолета

Українці висловили свій гнів в коментарях і зазначили, що батьки не стежать за своїми дітьми.

  • Сподіваюся, батьки побачать своє тварина, яке виростили, і проведуть виховну бесіду.
  • Правильно, депутати бігом закон про вільного продажу зброї, і побачите ще не таке, будуть відстрілювати по підворіттях.
  • Якщо навіть діти дістають короткоствольну зброю, то може все-таки пора зробити закон і оборот врегулювати?
  • Судячи по звуку вистрілу, це газовий пістолет, який у вільному доступі, звичайна плювачка головне щоб нікому не потрапила в око.
  • Це звичайний пневмат, продається за 2000 в будь-якому ТРЦ.

Як ми раніше писали, у Кривому Розі школярки жорстоко побили дівчину, відео розправи показали в мережі.

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