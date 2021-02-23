В Киеве дети вынуждены добираться в школу "по забору" (видео)

В Голосеевском районе Киева на видео сняли школьников, которые вынуждены добираться на учебу, хватаясь за забор-сетку, так как проход полностью затоплен.
Об этом пишет Киев Оперативный в Facebook.
"А так детки (и не только) должны идти в школу... Киев, Метрологическая, 6-14", - говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, как люди пытаются преодолеть путь по сугробам, поскольку растаявший снег полностью затопил пешеходную дорожку. Видимо, ливневки в этом месте просто не предусмотрены, либо не справляются.
В Киеве дети идут в школу "по забору" (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети возмущены таким отношением коммунальных служб к обеспечению нормальной жизнедеятельности в столице. Об этом люди высказываются в комментариях:
Отметим, что из-за погодной ситуации страдают не только рядовые украинцы, но и звезды. Так, недавно Оля Полякова пожаловалась, что в ее квартире упал потолок, потому что коммунальщики наплевательски отнеслись к чистке снега на крыше.
Ранее мы писали о том, что произойдет в Киеве, когда снег, выпавший в начале февраля, начнет активно таять.