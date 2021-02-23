В Киеве дети вынуждены добираться в школу "по забору" (видео)

"А так детки (и не только) должны идти в школу... Киев, Метрологическая, 6-14", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как люди пытаются преодолеть путь по сугробам, поскольку растаявший снег полностью затопил пешеходную дорожку. Видимо, ливневки в этом месте просто не предусмотрены, либо не справляются.

В Киеве дети идут в школу "по забору" (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущены таким отношением коммунальных служб к обеспечению нормальной жизнедеятельности в столице. Об этом люди высказываются в комментариях: