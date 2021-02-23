У Києві діти змушені добиратися в школу "по паркану" (відео)

"А так дітки (і не тільки) повинні йти в школу... Київ, Метрологічна, 6-14", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як люди намагаються подолати шлях по заметах, оскільки розталий сніг повністю затопив пішохідну доріжку. Мабуть, зливову каналізацію в цьому місці просто не передбачені, або не справляються.

У Києві діти йдуть у школу "по паркану" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурені таким ставленням комунальних служб до забезпечення нормальної життєдіяльності столиці. Про це люди висловлюються в коментарях: